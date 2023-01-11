TRT’den yapılan açıklamaya göre, TRT ortak yapımı “Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa”, 2023’ün en iyi açılış yapan filmi ve en iyi açılış yapan animasyon filmi oldu. İsmail Fidan’ın yönetmenliğini ve müziklerini üstlendiği, senaryosunu Ozan Çivit’in kaleme aldığı yapım, Türkiye’de 81 ilde, 692 salonda vizyona girdi, ayrıca Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, Danimarka, Birleşik Krallık, İsviçre, Fransa ve Azerbaycan’da da 5 Ocak’tan itibaren sinemaseverlerle buluştu.