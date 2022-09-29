Galaksileri koruyor! İlk kez kanıtlandı

Bilim insanlarının uzun süredir ispatlamaya çalıştığı koruyucu kalkanın varlığı Hubble Uzay Teleskobu ile ilk kez kanıtlandı.

Nature dergisinde yayınlanan bir makalede araştırmacılar Hubble Uzay Teleskobu'ndan elde verileri analiz ederek bir cüce galaksi etrafında koruyucu kalkan olduğunu tespit etti.

Maryland Üniversitesi Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü'nden yardımcı araştırmacı Andrew Fox, “Galaksiler kendilerini diğer galaksilere karşı savunma kalkanı görevi gören gazlı kozalarla kaplı” açıklamasında bulundu.

NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu'ndan ve Uzak Ultraviyole Spektroskopik Gezgini (FUSE) adlı emekli bir uydudan elde edilen verilerin yardımıyla, gökbilimciler Macellan sistemi'nin, koruyucu bir kalkan çevrili olduğu sonucuna ulaştı.

Bilim insanları, çarpışmalar sırasında galaksi içindeki gezegenlerin güvende durmasının nedenini koruyucu bir kalkanla açıklıyordu fakat bu teori şimdiye kadar kanıtlanamamıştı. Yeni araştırmaya göre nihayet galaksilerin etrafında geniş ve kozmik bir tampon olduğu kanıtlandı. Tamamen gazdan oluşan bu kozmik tampon darbeleri emebiliyor.

Ekip, sonuçları haritalayarak, Büyük Macellan Bulutu'nun merkezinden uzaklaştıkça gaz miktarının azaldığını da keşfetti. Colorado Üniversitesi'nde yardımcı doçent olan Dhanesh Krishnarao, “Bu gerçekten orada olduğunun mükemmel bir anlatım imzası. Gerçekten galaksiyi koza haline getiriyor ve koruyor" dedi.

İnce bir gaz örtüsünün bir galaksiyi yıkımdan nasıl koruduğu sorusunu Krishnarao, "Galaksiye girmeye çalışan herhangi bir şeyin önce bu malzemeden geçmesi gerekir, böylece bu etkinin bir kısmını emebiliyor" sözleriyle açıkladı.

Hubble Uzay Teleskobu, NASA ve ESA (Avrupa Uzay Ajansı) arasındaki uluslararası işbirliği sonucunda geliştirildi. Teleskop 1990 yılından beri hizmet vermeye devam ediyor.