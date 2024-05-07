GAİB'nde “İhracatta Sınırları Aş” eğitimi

TİM iş birliğiyle düzenlenen İhracatta Sınırları Aş eğitim programı açılışına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katılım sağlarken birçok bölge ihracatçısı tarafından yoğun ilgi gördü. GAİB hizmet binasında yüz yüze olarak gerçekleştirilen eğitimlerde dış ticaretten e-ticaret satış kanallarına, dış ticaret İngilizcesinden dijital pazarlamaya geniş yelpazede eğitim içerikleri ihracatçılarla buluşturuldu.

Kadın girişimcilerin rekabet gücünü artırmak ve ihracat ailesine yeni firmalar kazandırmak için Türk Eximbank, İhracatı Geliştirme (İGE) A.Ş. ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin katılımlarıyla 8 Mart 2024 tarihinde kamuoyu ile paylaşılan, “İhracatta Kadını Destekleme Paketi” kapsamındaki çalışmalar hızla devam ediyor. Bu kapsamda GAİB hizmet binasında 6-7 Mayıs tarihlerinde TİM iş birliği ile düzenlenen İhracatta Sınırları Aş eğitimi birçok Bölge ihracatçısını bir araya getirdi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TİM Başkanvekili ve GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, TİM Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Tokgöz Mutlu, birçok STK ve Dernek başkanı, ihracatçılar, öğrenciler etkinliğe katılım sağladı. Eğitimlerde TİM, sektör uzmanlarından birçok eğitmen, ihracatçıların ihtiyaç duyacağı nitelikli bilgileri aktararak merak edilen soruları cevaplandırdı. TİMWİNGS panelinde ise İGE A.Ş. İnsan Kaynakları ve Ürün Yönetimi Direktörü Elif Neslihan Sezgin, TÜRK EXİMBANK Pazarlama Yöneticisi Ezgi Çamöz ve POLYTEKS İnsan Kaynakları Müdürü Müge Uz da söz aldı. Kadın girişimciler öncelikli olmak üzere ihracatçı, potansiyel ihracatçı ve girişimcilere yönelik düzenlenecek olan “İhracatta Sınırlarını Aş” eğitim serisinin devamı 13-14 Mayıs tarihlerinde online olarak devam edecek.

“Kadın girişimcilere fırsat tanımalıyız”

Eğitimin açılışında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TİM Başkan Vekili ve GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci eğitim kapsamındaki düşüncelerini dile getirdi.

Fikret Kileci açılış konuşmasında, “TİM ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri olarak, kadın ihracatçılarımızın rekabet gücünü artırmak ve ailemize yeni ihracatçılar kazandırma hedefi doğrultusunda faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Daha önce TİM çatısı altında Eximbank, İGE ve TSE ile el ele vererek TİMWİNGS programını duyurmuştuk. Yapılan çalışmalar neticesinde Eximbank ve İGE A.Ş. ile kadın ihracatçılarımıza özel finansman paketleri üzerinde çalıştık. Ortaya avantajlı iki paket çıkardık. Girişimci belgesi olan kadın ihracatçılarımız için toplam 13 milyar liralık finansman desteği oluşturduk. İhracata yönelik devlet desteklerinde de kadın girişimcilerimize yönelik ilave destekler yer alacak. Tüm bu çalışmalara dönüp baktığımızda ihracatın artırılması ve katma değerli ürünlerin çeşitlendirilmesi noktasında nitelikli çıktıların elde edildiğini görüyoruz. Bu çerçevede atılan faydalı adımlar gelecek dönemlerde bizleri daha fazla çalışmak ve yolun başındaki ihracatçılarımıza destek olmak konusunda teşvik ediyor. Katılımcılarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyor gelecek programlarda yine ihracatçılarımızla bir araya gelmeyi heyecanla bekliyoruz” dedi.

Açılış konuşmasında söz alan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, “Bizim şehrimizin insanı çalışkandır. Eğitim programına katılım sağlayan, kendini gelişim yoluna adayan birçok insanı burada görmek bizlere umut veriyor. Şehrimizin bölgemizin kadınlarına fırsat verildiğinde neler başardıklarını görüyoruz. Bu gibi faaliyetlerin artarak devam etmesini temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen eğitimlere yüzden fazla kişi yoğun ilgi gösterirken, söz konusu programın ilerleyen tarihlerde İzmir ve Bursa’da gerçekleştirilmesinin planlandığı öğrenildi.