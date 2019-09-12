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GAİB ihracatın yıldızları ödül töreni için geri sayım

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’nin düzenlediği ’İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’ne saatler kaldı.

12 Eylül 2019 Perşembe 09:42
GAİB ihracatın yıldızları ödül töreni için geri sayım

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’nin düzenlediği ’İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’ne saatler kaldı. GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci birlik kayıtlarına göre 2018 yılında en çok ihracat yapan 100 firmanın ödüllendirileceği tören için hazırlıkların tamamlandığını ifade etti. GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Güneydoğu Anadolu ihracat ailesi ile buluşacakları ödül töreni hakkında duydukları heyecanı dile getirdi.


Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenecek olan İhracatın Yıldızları Ödül Töreni için geri sayım başladı. 13 Eylül 2019 Cuma günü Teymur Continental Otel’de gerçekleştirilecek törende Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’nden en fazla ihracat yapan ilk 100 firma ödüllendirilecek.


Güneydoğulu ihracatçıları kutlayan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “Ekonomik anlamda zor bir yıl olan 2018’de bölge ihracatçılarımız ne kadar dirençli ve azimli olduklarını gösterdiler, ülke ihracatına yaptıkları katkı ile bölgemizin adını duyurarak bizi gururlandırdılar. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri olarak bu başarının kutlanmasını bir borç bildik ve İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’ni organize ettik. Öncü ihracatçılarımız ve tüm üye firmalarımız ile bir araya geleceğimiz geceye, kamu kurumlarımız ve iş dünyamızdan önemli isimlerin katılımlarını bekliyoruz” dedi.


"Dünya Gaziantep mutfağının tadını GastroAntep ile alacak"


12-15 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’ni de değerlendiren Kileci, “Biz Gaziantepli ihracatçılar, 190 ülkede etkin olarak faaliyet gösteriyor ve gittiğimiz her ülkede, katıldığımız her uluslararası fuarda başta Gaziantep olmak üzere bölgemizin ve ülkemizin bütün yönleriyle tanıtımı için çaba sarf ediyoruz. Dolayısıyla Gaziantep’i eşsiz lezzetleri ile tanıtacak olan bu festival bizi çok heyecanlandırıyor. Yaklaşık 40 ülkeden ünlü şefler ve gurmeler burada olacak ve mutfağımızın uluslararası alandaki gücü bir kez daha keşfedilecek. Lezzetlerin adeta başkenti haline gelen Gaziantep’e festival sürecince büyük ilgi gösterileceğine ve etkinliklerin uluslararası basın yoluyla tüm dünyaya duyurularak kent ekonomisine büyük katkılar sağlanacağına inanıyoruz. Başta festivalin gerçekleşmesi için büyük çaba sarf eden Gaziantep Valimiz Sayın Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin olmak üzere emeği geçen, katkı sağlayan herkese ülkemiz ve kentimiz adına teşekkür ediyoruz. Dünyanın en zengin mutfaklarından birine sahip olan kentimizin gastronomi turizminden hak ettiği payı alabilmesi açısından büyük öneme sahip Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’ni kurum olarak destekliyor, Gaziantep ve ülkemiz adına keyifli ve başarılı geçmesini diliyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 09:42
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