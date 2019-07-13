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Gaga Gölü’ne 30 bin sazan yavrusu

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’ kapsamında Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne tahsis edilen 30 bin adet sazan balığı yavrusu, Fatsa ilçesindeki Gaga Gölü’ne bırakıldı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:54
Gaga Gölü’ne 30 bin sazan yavrusu

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’ kapsamında Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne tahsis edilen 30 bin adet sazan balığı yavrusu, Fatsa ilçesindeki Gaga Gölü’ne bırakıldı.


Ordu’da iç sularda 1 Nisan-1 Temmuz tarihleri arasında sazan balığı türlerinin avcılığının yasak olduğunu belirten Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, av sezonunda ise 40 cm’den daha küçük boyda ve günlük en fazla 5 adet balıktan fazlasının avlanmalarının yasak olduğunu aktardılar.


Yetkililer, "Ticari amaç dışı veya spor maksadıyla olta balıkçılığı yapanların amatör amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen 4/2 numaralı tebliğe uymaları gerekmektedir. Amacımız, ilimizde bulunan göl ve göletleri balıklandırarak, sportif balık avcılığının geliştirilmesi ve turizme yönelik çalışmalara katkı sağlayarak, yöremizde olta balıkçılığını geliştirmektir. Bu amaçla daha önceki yıllarda da zaman zaman ilimizde balıklandırma çalışmaları yapılmıştır. Göl ve göletlere 2011 yılında 30 bin adet, 2013 yılında 35 bin adet, 2015 yılında 45 bin adet, 2017 yılında 25 bin adet sazan yavrusu bırakılarak balıkçılığın geliştirilmesi için çalışmalar yapılmıştır” bilgilerini verdi.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:54
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