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Gadiri hum bayramını kimler kutlar?

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28 Ağustos 2018 Salı 19:06
Gadiri hum bayramını kimler kutlar?

Gadiri hum bayramı nedir?, Gadiri hum olayı ehli sünnet ile ilgisi var mı?, gadiri hum olayı nedir? Gadiri huma cübbeli Ahmet’in açıklaması nedir?,  Gadir hum hutbesi de mi var? Gadir hum bayramını kimler kutlar? Gadiri Hum Bayramı ne zaman kutlanır? sorusu bugün arama motorü Google üzerinden araştırma tıkları kırmakta. Gadiri Hum Bayramı ile Alevilikteki yeri ne? Gadiri Hum Bayramı hakkında merak edilenler haberimizde...

Gadiri hum bayramı nedir?

GADİR-İ HUM BAYRAMI’NI KİMLER KUTLUYOR?

Sünni rivayetlere göre Gadir-i Hum’da Hz. Ali hakkında ‘Ben kimin mevlası isem, Ali de onun mevlasıdır.’ hadisinin söylenmesinin sebebi hilafetle alakalı olmayıp bir kaç sebebi vardır: Hazreti Ali’nin bir savaşta yaptıklarından dolayı gücenenlerin olması ve Yemen seferi sırasında ganimetlerin taksiminde katı davranmasından ötürü yanındakileri küstürmesi sebebiyle sahabilerin şikayetçi olmaları ve aynı zamanda savaşlarda müslümanların müşrik akrabalarını öldürmesinden dolayı Hazreti Ali’ye karşı oluşan antipatiyi gidermek için bu hadis söylenmiştir. Pek çok Sünni kaynakta bu hadis geçmekte ancak nerede söylendiği belirtilmemektedir. İbn Teymiye, hadisin sahih isnadı olmadığını mevzu olduğunu ve Gadir-i Hum olayının Hazreti Ömer ve Hazreti Osman halife seçilirken gündeme gelmediğini Rafiziler tarafından uydurulduğunu söylemiştir.

 

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 19:06
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