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Gadiri hum bayramı nedir?

Gadiri hum bayramını kimler kutlar?

Gadiri Hum Bayramı ne zaman kutlanır?

Gadiri Hum Bayramı'nda neler yapılır? Gadiri Hum Bayramı nasıl kutlanır?

Gadiri Hum Bayramı Aleviler tarafından Zilhicce Ayı’nın On Sekizinci günü üçüncü bir bayram olarak kutlanmaktadır. Gadiri Hum esasında bir yer ismidir. Mekke ile Medine arasında yer alan Rabiğ Vadisi üzerinde bir mıntıkaya verilen bir isim olan Gadir-i Hum'un kelime manası Hum Gölcüğü'dür.

GADİR-İ HUM BAYRAMI NE ZAMAN KUTLANIR?

Şii inancında yer alan Gadir-i Hum Bayramı, Şii Müslümanlar tarafından Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı’na ilâveten Hicrî takvime göre Zilhicce Ayı’nın On Sekizinci günü üçüncü bir bayram olarak kutlanmaktadır.