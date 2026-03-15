Gadir Gecesi Gader Gecesi

İşte Onkoloji Doktoru Mehmet Arslan'ın kaleme aldığı o yazı;

Kadir Gecesi, Kader Gecesi, Kudret Gecesi, iktidar gecesi nasıl bu Ramazan ayını ayın sultanı yapan Kur'an ise Kadir Gecesi'ni de bin aydan hayırlı yapan aynı Gur'an. Bin ay dile kolay 83 yıl, bir ömre bedel, bir ömürden daha fazlası, çok çok fazlası.

Yani bizim için ömür neyse ondan daha fazlası bu Kadir Gecesi'nde, Kader Gecesi'nde. Allah Teala bize bir ömür vermiş bir hediye yani ve onunla beraber bir beden bir yaşantı bir dünya bir nimetler topluluğu. Bu arada da yani ona bedel belki onu da anlamlandıracak bir şeyden bahsediyor ve bizim dikkatimizi oraya çekmek adına böyle bir kıyaslama yaparak o gece işte şu günlerde, şu günlerdeki o kader, kadir gecesi bir yerde kader gecesi. Niye? Insanlar ondan ya nasiplenir ya nasiplenmez. Ya kaderlidir ya kadersizdir. Ya o Kur'ani kadere teslim olur veya Kur'an'sız, Islam'sız, imansız, emniyetsiz selametsiz gayrimeşru şeriatsız gayrimeşru şeytani bir iktidara teslim olur. Bu kadar. Iş çok önemli.

Kader bir yerde miktar diyoruz ya, ölçü. Aslında Allah'ın bu dünyayı yaratırken koyduğu ölçü milimetrik bile onun yanında kaba saba kalır. Şu bedenimize koyduğu biyolojik ayetler, afakımıza koyduğu fiziki ayetler, kimyevi ayetler, sosyolojik ayetler, psikolojik ayetler Allah'ın iki tür ayetleri. Kevnî, yaratılış ayetleri ve onları bize kısaca az öz doğrudan anlatan kitabi ayetleri. Bunlar bu hayatın ışıkları, işaretleri, anayasası, hayatın kitabı, hayat bilgisi o kadar. Ve işte bu gece o yasaların indirildiği o kadar, efendim, ince ince, milim milim dokunmuş bir kevniyatın, fıtratın ve onun kitabının bize iletildiği gece, bizim Allah'la bunu mukaleme ettiğimiz, bunun farkına vardığımız gece. Allah Teala bunu bizi bildirmese Resulleri kanalıyla kim? Şu anda bakın. Onca teknolojik çağ. Onca keşifler şu anda halen insanlar zırvalıyor. Öyle mi? Bunca teknoloji çağına rağmen insanlar hala zırvalıyor, zırvalıyor.

Yani yapabilseydi yaparlardı Yapamazlar, Allah belirtiyor zaten Bu bilgi ancak Allah'tan Yoksa diğer türlü o tür beşeri okumalara bakın En donanımlı sözde insanların çoğu kere en cahilane bir tavır takındığını inatçı, karalayıcı, karartıcı tavır takındığını görürsünüz. Şu anda ee efendim Allah'ın kevnî ayetleriyle donatılmış, onlara ulaşmış o açıdan zenginlik içinde süper güç olanlar Allah'ın kitabi ayetlerinden fersah fersah ötelerde olduklarını görürsünüz. Dolayısıyla bu bir hidayet meselesi ve Allah'ın verili bir bilgisi, ilmi. Işte Kur'an da bunu bize ulaştıran bir vesile. Melek Resul, kitap Resul, insan Resul bu üçlü Allah'ın risaletini bu gece Kadir Gecesi'nden başlayarak 23 sene boyunca, daha önce de olmuş tabii, diğer nehirler ama kitabın son hali son hali en mükemmel ve ebedi hali. Niye? Çünkü insanlık artık gelişe gelişe cemi tekamül. Zaten onlara bir şekilde bunu iletir. Ama, ama insanların onu algılaması biraz idrak ister.

İdrak, idrak önemli. Dolayısıyla muhteremler bu gecede biz ya hem Allah'ın kevni ayetleriyle hem kitabi ayetleriyle nasipleniriz ona teslim oluruz gözümüzü Kur'an'a döneriz kulağımızı Kur'an'a dikeriz o zaman nasiplenir bizim için ilahi kadere teslimiyet olur ve bizim için mükemmel bir kader. Işte kader anlayışı bu, doğrusu bu.

O zaman ilahi bir kadere teslimiyet ve kaderli kısmetli ve nasipli oluruz. Ya da nasipsiz kalırız. Değilse hem bu hakikatlerden nasipsiz, hem kısmetsiz. Yazık. Yani ezik. Yazık. Birçoğu böyle maalesef, biz en azından bu olaya vukufiyet, farkındalık noktasında bir farkımız var. Öyleyse bu bile bizim için bir zenginliktir. Bir nimettir. Bir üstünlüktür. Bunu daha ileriye götürelim ve bu gecelerden bu günlerden bu aydan azami istifade etmenin yolu işte "yakana inat Kur'an-ı Hayat".

O Kur'an'ı hayatımıza indirmek. Mesele o, anahtar o. Aynı zamanda hani güçlünün yanında yer alarak, insanlarda güçlüden hani güç alma meselesi vardır ya, kendini güçlünün yanına atınca güçlü hisseder falan. Öyleyse Allah'tan daha güçlüsü var mı? Şu anda güçlü geçinenler Allah'ın geçici verdiği geçici güçler Balon, sanal. O da Allah'tan. Allah'ın verdiği kadar. Allah'ın verdiği sürede şu andaki bütün kevniye ayetler bütün teknolojik ayetler Allah'ın. Allah onu öyle yazdı diye, öyle yasa yaptı diye o sistemler işliyor. Insanlar sadece onu keşfediyor. Keşfederken de Allah'ın verdiği aklı kullanıyor. Zekayı kullanıyor. Birikimi kullanıyor. Yani haşa Allah vermese insanlar bir hiç, güç de Allah'ta, kudret de Allah'tan, kader de Allah'tan.

Öyleyse bize düşen nedir? Işte şu mübarek ayda Şu yaşayacağımız mübarek gecede Kadir Gecesi'nde kaderiniz iyi olsun inşallah. Biz kaderimize sahip çıkalım. Allah'ın takdiratına saygı duyalım. Gur'anı imsak edelim. Gur'anı hayatımıza indirelim.