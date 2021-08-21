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Ekonomi GABORAS, ilk kapsamlı dijital platformu kurdu
Ekonomi

GABORAS, ilk kapsamlı dijital platformu kurdu

GABORAS, alım satımdan kredilendirme ve sigortalamaya kadar gayrimenkulle ilgili tüm süreçlerin dijital olarak tek bir noktadan dijital ortamda yürütülebileceği gayrimenkul ticaret platformunu kurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 09:02:00 -
GABORAS, ilk kapsamlı dijital platformu kurdu

Alıcı, satıcı, kiralayan, kiraya veren, aracılık veya temsilcilik eden tüm kullanıcılar, hem bu platform üzerinden ilk kez kapsamlı biçimde ticari faaliyette bulunacak hem de yatırımlarına yön verecek rapor ve analizlerden yararlanacak. Geliştirdikleri yeni sistemle kullanıcıların hızlı, kolay ve güvenli online gayrimenkul ticareti ile ilk kez tanışacağını belirten GABORAS İcra Kurulu Üyesi Dinçer Gökçe, “Bireysel ve kurumsal yatırımcılardan emlak danışmanlarına, gayrimenkul geliştiricilerinden değerleme uzmanlarına, portföy sahiplerine ve bankalara kadar sektörümüzün tüm aktörlerinin hukuki ve mali güvencelerle korunacağı bu piyasa, dijital ortamda mülk sergileme, teklif ve talep yönetme, analiz yapma, uçtan uca alım-satım, kiralama ve kiraya verme işlemlerinin gerçekleştirileceği bir ‘’Güvenli Gayrimenkul Piyasası’’ dedi. 

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