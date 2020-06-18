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Aktüel

Gabon'da cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kovid-19'a yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-18 03:37:56 -
Gabon'da cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kovid-19'a yakalandı

DAKAR (AA) - Afrika ülkesi Gabon'da, Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun danışmanı ve cumhurbaşkanlığı sözcüsü Jessye Ella Ekogha'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Ekhoga, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kendisine uygulanan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Hastalığı hafif semptomlarla geçirdiğini ve kendisini karantinaya aldığını belirten Ekhoga, "Şeffaf olmak ve Kovid-19'a herkesin yakalanabileceğini göstermek için bunu sosyal medyadan açıklıyorum.” ifadesini kullandı.

Ekogha, Gabonluları maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaya çağırdı.

Gabon'da şu ana kadar 4 bin 229 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Virüse yakalanan 1505 kişi iyileşti, 73 kişi hayatını kaybetti.

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