  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi G7'den dikkat çeken dijital para çıkışı
Ekonomi

G7'den dikkat çeken dijital para çıkışı

G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, merkez bankası dijital para birimlerinin merkez bankalarının parasal ve finansal istikrar hedeflerini yerine getirme kabiliyetine darbe vurmamasını kararlaştırdı.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 05:36:00 -
G7'den dikkat çeken dijital para çıkışı

ABD, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve Kanada’nın yer aldığı G7 ülkelerinin maliye bakanları ile merkez bankası başkanları, merkez bankası dijital para birimleri ve dijital ödemelere ilişkin ortak bir açıklama yaptı.

Dijital para ve ödemelerdeki inovasyonun önemli faydalar sağlama potansiyeli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, ancak bunların önemli kamu politikası ve düzenleyici sorunları da gündeme getirdiği kaydedildi.

Açıklamada, merkez bankası dijital para biriminin nakdi tamamlayabileceği, likit, güvenli bir uzlaşma varlığı ve ödemeler sistemi için bir çapa görevi göreceği belirtilerek, henüz hiçbir G7 ülkesinin merkez bankası dijital para birimi çıkarmaya yönelik karar almadığı ve potansiyel politika sonuçlarının dikkatli bir şekilde değerlendirilmesinin devam edeceği bildirildi.

Merkez bankası dijital para biriminin şeffaflık, hukukun üstünlüğü ve sağlam ekonomik yönetişim taahhütlerine dayanması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Herhangi bir merkez bankası dijital para birimi, merkez bankalarının parasal ve finansal istikrar hedeflerini yerine getirme kabiliyetini desteklemeli ve buna zarar vermemelidir." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, merkez bankası dijital para birimi ekosisteminin güvenli ve siber saldırı, dolandırıcılık ve diğer operasyonel risklere karşı dayanıklı olması, yasa dışı finansman endişelerini ele alması ve enerji açısından verimli olması gerektiği ifade edildi.

Merkez bankası dijital para biriminin ödeme seçeneklerinde seçim ve çeşitliliği teşvik eden açık, şeffaf ve rekabetçi bir ortamda faaliyet göstermesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, sınır ötesi ödemelerde uluslararası parasal ve finansal sisteme zararlı yayılmaları en aza indirmek için ortak sorumluluğun olduğu kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gelecek Partisi'nde 'ırkçılık' depremi! İki isim istifa etti
Siyaset

Gelecek Partisi'nde 'ırkçılık' depremi! İki isim istifa etti

Gelecek Partisi Aydın İl Başkanı Suzan Yücel Milli’nin “ırkçı, ayrımcı, yalancı” olduğu gerekçesiyle Aydın İl Teşkilat Başkanı Nevzat Aktaş..
Kokuşmuş magazin dünyasını karıştıran 'rehin' olayı
Gündem

Kokuşmuş magazin dünyasını karıştıran 'rehin' olayı

Sanatçı Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık, Kadıköy’deki ‘kaynak saç’ borcunu ödeyeceğini belirterek kuaför dükkanına rehin olarak bıraktıkları..
Müstehcen giyinimli kızlar İngilizler ve Rusları birbirine düşürdü
Gündem

Müstehcen giyinimli kızlar İngilizler ve Rusları birbirine düşürdü

Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde İngiliz ve Rus turist grupları 'Kıza bakma' nedeniyle birbirine girdi. O anlar otelde konaklayan diğer misa..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay