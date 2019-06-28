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G20'ye damga vuran kare!

İngiltere Başbakanı Theresa May, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile G20 Liderler Zirvesi'nde görüştü.

28 Haziran 2019 Cuma 23:54
G20'ye damga vuran kare!

İngiliz Başbakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, May, Putin'e Rusya'nın düşmanca müdahaleler, dezenformasyon ve siber saldırılar dahil İngiltere ve müttefiklerini tehdit eden sorumsuz ve istikrarı bozucu faaliyetlerini durdurana kadar iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşemeyeceğini ifade etti.

Geçen yıl Salisbury kentinde çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'ya yapılan saldırıyı da anımsatan May, İngiltere sokaklarında kimyasal kullanılmasının kabul edilemez olduğunu, saldırıyı Rusya'nın yaptığına dair kesin kanıtlar bulunduğunu da vurguladı.

Görüşmede İran'da gündeme geldi

Görüşmede ayrıca İran'ı nükleer anlaşmada tutmanın önemi ve Esed rejiminin İdlib'e saldırısını dizginleme gereği dahil küresel meselelerle ilgili konular da ele alındı.

May, İngiltere'nin Suriye rejiminin kimyasal silah kullanımına sert şekilde cevap vereceğini vurguladı.

G20 Liderler Zirvesi'nden basına yansıyan fotoğraflarda May ile Putin'in ikili görüşme öncesi el sıkıştıkları esnada, İngiliz Başbakan'ın gülümsememesi ve son derece ciddi yüz ifadesi takınması dikkati çekmişti.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 23:54
  1. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  2. İngiltere Başbakanı Theresa May
  3. DÜNYA Haberleri

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