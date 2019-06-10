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G20’de korumacılık uyarısı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kısa vadeli zorluklar karşısında alınan korumacı önlemlerin küresel tedarik zincirlerini bozan ve sisteme olan güveni azaltan korumacılığın artmasına yol açtığını söyledi. Pekcan, “Kısa vadeli çıkarlar için geleceğimizi feda edemeyiz” dedi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 12:32
G20’de korumacılık uyarısı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Japonya’nın Tsukuba şehrinde düzenlenen G20 Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı’nın ikinci gününde “Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Büyümeye Katkı Sağlayacak Ticaret ve Yatırımın Desteklenmesi” oturumuna katıldı.

Ticari avantajlar

Ticaretin ülkelerin kalkınması için lokomotif rolü bulunduğunu belirten Pekcan, ticareti kısıtlayıcı tedbirlerin ve ticari gerilimlerin artmasının kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesi konusunda ciddi tehditler oluşturduğunu ifade etti. Pekcan, bu zorlukların ticaretin faydalarını engelleyeceğine işaret ederek, “Açık, serbest ve kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemi, ticari avantajlar elde etmenin ön şartıdır” diye konuştu.

Geleceği feda edemeyiz

Çok taraflı diyaloğu geliştirmenin önem taşıdığına dikkati çeken Pekcan, “Politika yapıcıların bazı kısa vadeli zorluklara cevap olarak korumacı önlemler almaları anlaşılabilir bir durumdur. Ancak bu önlemler küresel tedarik zincirlerini bozan ve sisteme olan güveni azaltan korumacılığın artmasının önünü açıyor. Bu nedenle, akıllıca kararlar vermeliyiz. Kısa vadeli çıkarlar için geleceğimizi feda edemeyiz” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Pekcan, “Uluslararası Ticaretteki Güncel Gelişmeler Üzerine G20 Diyaloğu” oturumunda yaptığı konuşmada da uluslararası ticaretin büyümesinin birçok ülke için ekonomik büyümenin en önemli itici gücü olduğunu söyledi. Ancak son dönemde korumacılık ve ticarete getirilen kısıtlamalar sonucu tek taraflı gümrük vergisi artışlarının küresel ticaret politikalarını şekillendirmeye devam ettiğini dile getiren Pekcan, G20’nin, ticaret gerginliklerinin azaltılmasına katkıda bulunan politikaları tartışmak için kendilerine değerli bir platform sunduğuna inandıklarını kaydetti.

Belirsizliğin nedeni

Ticareti kısıtlayıcı tedbirlerin getirilmesinin, dünya nüfusunun yaşam standardı, ihracatçılar ve yatırımcılar arasındaki güven üzerinde olumsuz etkileri olduğunu belirten Pekcan, artan ticari gerilimlerden kaynaklanan belirsizliğin, ticaret ve yatırımdaki sınırlı artışın ardındaki ana neden olduğunu ifade etti.

Türkiye sadık destekçi

Pekcan, Türkiye’nin, çok taraflı ticaret sisteminin sadık bir destekçisi olduğuna işaret ederek, DTÖ reform tartışmalarını, örgütü güncel tutarak güçlendirmek için bir fırsat olarak gördüklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 12:32
  1. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  2. Japonya
  3. Tsukuba
  4. G20 Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı
  5. G20
  6. gümrük vergisi
  7. DTÖ reform tartışmaları

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