G-20'yi hazmedemiyorlar! FETÖ’nün bir trolü daha deşifre oldu

Japonya’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nde Türkiye’nin sergilediği güçlü duruşu hazmedemeyen FETÖ trolleri, Türkiye’ye saldırarak kendilerini ifşa ediyor. FETÖ’nün trolleri, Japonya’nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nde Türkiye’nin sergilediği güçlü duruşu gölgelemek için sosyal medya hesapları üzerinden yalan haber yaymaya çalışıyor.

Dr. Meryem Ana Işık ismiyle açılan ve FETÖ’cü olduğu deşifre edilen Twitter hesabından yalan dolu saldırılar yine başladı. Siber Suçlarla Mücadele birimleri FETÖ’cü trol hesap hakkında soruşturma başlattı. FETÖ’nün trol hesaplarına destek veren hesaplar hakkında da inceleme başlatıldı.

Daha önce de FETÖ’cü olduğu tespit edilen hesaba ilişkin Twitter üzerinden binlerce şikayet gönderildi. “Tarafsız” olduğu iddiasında olan Twitter Türkiye’ye karşı operasyon yapmak için kullanılan bu tür yalan ve iftira yayan hesapları kapatmamakta ve yaptırım uygulamamakta ısrar ediyor.

Profil fotoğrafları bile sahte

Dr. Meryem Işık isimli Twitter hesabının sahte olduğu, profil fotoğrafının ise ABD’de yaşayan Dr. Ana Benedetti adında yaşayan bir kadına ait olduğu anlaşıldı. Fake hesaba RT ve beğeni desteği sağlayan sosyal medya kullanıcıları da uzman bir ekip tarafından gözlem altına alındı. Kısa süre içerisinde Siber Suçlarla Mücadele birimlerinin operasyon yapması bekleniyor.