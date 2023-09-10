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Gündem G-20 Liderler zirvesinde konuşan Erdoğan’dan tahıl koridoru açıklaması!
Gündem

G-20 Liderler zirvesinde konuşan Erdoğan’dan tahıl koridoru açıklaması!

Yeniakit Publisher
2023-09-10 14:02:00 -
G-20 Liderler zirvesinde konuşan Erdoğan’dan tahıl koridoru açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Zirvesi için gittiği Hindistan'da açıklamalarda bulundu. Dünyanın merak ettiği tahıl koridoru hakkında Erdoğan, Tahıl sürecinde Rusya dışlanamaz. Böyle bir çözüm gerçek dışıdır, sonuç vermez.” Dedi.

Tahıl koridoru hakkında açıklamalar yapan Erdoğan, “dağıtılan tahılların yüzde 14’ü Türkiye’ye verildi.” Dedi.

“Hayırlı olsun”

Erdoğan ayrıca, “Tahıl sürecinde Rusya dışlanamaz. Böyle bir çözüm gerçek dışıdır, sonuç vermez. Karadeniz'de, bölgede gerilimi artıracak her türlü adımdan geri durulması gerekiyor. Barış diplomasisi yürüttük tarafları aynı masada topladık. Afrika Birliği'nin şahsında tüm Afrika ülkelerinin G20 üyeliğinin hayırlı olmasını diliyor, kendilerine hoş geldiniz diyoruz.” Açıklamalarında bulundu.

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