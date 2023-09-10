G-20 Liderler Zirvesi sona erdi... Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Küresel iklim krizleri zirvede ele alındı. Ortak evimiz olan dünyayı korumaya devam edeceğiz.

Afrika'dan Asya'ya milyonlarca insan çok kötü şartlarda çalışmakta ve ter dökmektedir. Türkiye olarak biz bu adaletsizlere itiraz ediyoruz. Daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz. Ülkemize sığınan 4 milyonu aşkın mağdura sahip çıkıyoruz.

Mülteci krizinin yaşandığı dünya kimseye güven vermez. Denizler mülteci mezarı oldu.

Karadeniz girişimi çerçevesinde 33 milyon ton uluslararası piyasalara ulaşıldı. Gıda krizinin daha fazla derinleşmesinin önüne geçtik.

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TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI: RUSYA DIŞLANAMAZ

Tahıl sürecinde Rusya dışlanamaz. Böyle bir çözüm gerçek dışıdır, sonuç vermez. Karadeniz'de, bölgede gerilimi artıracak her türlü adımdan geri durulması gerekiyor. Barış diplomasisi yürüttük tarafları aynı masada topladık."

Afrika Birliği'nin şahsında tüm Afrika ülkelerinin G20 üyeliğinin hayırlı olmasını diliyor, kendilerine hoş geldiniz diyoruz.

KURAN-I KERİM PROVOKASYONLARI

Polis öncülüğünde Kur'an-ı Kerim yakılması açık bir provokasyondur. Buna sessiz kalmamız beklenemez. Sözde demokrat ülkeler maalesef 3 maymunu oynamaktadır. Mevzuata uyulmalı, kanun gerekiyorsa kanun çıkarılmalı.

Müslümanları hedef alan saldırılar nefret suçudur. Zirvede kutsallara saldırılar kınandı."