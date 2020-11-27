Fuzuli Aydoğdu kimdir? Savcı Fuzuli Aydoğdu hangi görevlerde bulundu?
Son dakika haberine göre, Hakimler Savcılar Kurulu (HSK), hakim ve savcılar arasından Yargıtay üyeliğine seçti. Yargıtay üyesi olan hakim savcılar arasında Fuzuli Aydoğdu da var. Peki Fuzuli Aydoğdu kimdir? Savcı Fuzuli Aydoğdu hangi görevlerde bulundu?
15 Temmuz öncesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün İstanbul'daki ana soruşturmasını yürüten ve Zaman Gazetesi'ne el konulması dosyasını yapan dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fuzuli Aydoğdu, HSK, tarafından Yargıtay üyesi oldu.
Fuzuli Aydoğdu hangi görevlerde bulundu?
FETÖ ile mücadelenin en önemli savcılarından Fuzuli Aydoğdu, Aydoğdu, pek çok kişinin görevden kaçtığı örgütle savaşın en zor döneminde, 17-25 Aralık sürecinden sonra kritik soruşturmalarda görev aldı. FETÖ’nün yayın organı Zaman Gazetesi’ne el koydu.
İşte HSK, Yargıtay üyesi seçilen hakim ve savcılar:
İrfan Fidan
Yüksel Kocaman
Canel Rüzgar
Fuzuli Aydoğdu
Mustafa Beyhan
Ahmet Çiçekli
Kemal Güngör
Mustafa Ercan
Mustafa Doğan
Savaş Şahinsoy