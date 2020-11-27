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Gündem Fuzuli Aydoğdu kimdir? Savcı Fuzuli Aydoğdu hangi görevlerde bulundu?
Gündem

Fuzuli Aydoğdu kimdir? Savcı Fuzuli Aydoğdu hangi görevlerde bulundu?

Son dakika haberine göre, Hakimler Savcılar Kurulu (HSK), hakim ve savcılar arasından Yargıtay üyeliğine seçti. Yargıtay üyesi olan hakim savcılar arasında Fuzuli Aydoğdu da var. Peki Fuzuli Aydoğdu kimdir? Savcı Fuzuli Aydoğdu hangi görevlerde bulundu?

Yeniakit Publisher
2020-11-27 15:27:00 -
Fuzuli Aydoğdu kimdir? Savcı Fuzuli Aydoğdu hangi görevlerde bulundu?

15 Temmuz öncesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün İstanbul'daki ana soruşturmasını yürüten ve Zaman Gazetesi'ne el konulması dosyasını yapan dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fuzuli Aydoğdu, HSK, tarafından Yargıtay üyesi oldu.

Fuzuli Aydoğdu hangi görevlerde bulundu?

FETÖ ile mücadelenin en önemli savcılarından Fuzuli Aydoğdu, Aydoğdu, pek çok kişinin görevden kaçtığı örgütle savaşın en zor döneminde, 17-25 Aralık sürecinden sonra kritik soruşturmalarda görev aldı. FETÖ’nün yayın organı Zaman Gazetesi’ne el koydu.

İşte HSK, Yargıtay üyesi seçilen hakim ve savcılar:

İrfan Fidan

Yüksel Kocaman

Canel Rüzgar

Fuzuli Aydoğdu

Mustafa Beyhan

Ahmet Çiçekli

Kemal Güngör

Mustafa Ercan

Mustafa Doğan

Savaş Şahinsoy

 

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