FuzulEv Bingöl Şubesi açıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye’de FPK Sistemi’yle on binlerce kişiyi ev sahibi yapan FuzulEv, Bingöl Uydukent’te yeni şubesini hizmete sundu.

FuzulEv'den yapılan açıklamaya göre, sabit ve dar gelirli aileleri ev sahibi yapmak için çalışmalarını sürdüren FuzuEv, daha çok insanın ev hayalinin gerçekleşmesi için Türkiye’nin her bölgesinde şube açmayı hedefliyor.



Ev almak isteyenlere uygun ödeme seçenekleri sunan FuzulEv’in FPK sistemi Türkiye’nin her yerinde büyük bir ilgi görüyor. Peşinatsız sisteme kayıt yaptıran kişiler sadece organizasyon ücretini ve ilk taksitini ödeyerek kampanyaya dahil olmuş oluyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, Türkiye’nin her yerinde şubeleşme çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Yurdumuzun dört bir yanındaki şubelerimizle müşterilerimize fiziksel olarak da ulaşmak için tüm gayretimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bingöl’de hayata geçirdiğimiz yeni şube ile bu amaç için önemli bir adım daha atmış olduk. Hizmet portföyümüz genişliyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da şubeleşmeye ağırlık veriyoruz. Şube açtığımız her ilde, o ilin ekonomisine katma değer sağlıyoruz. 2020’nin sonuna kadar şu an 89 olan şube sayımızı 100’e çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.