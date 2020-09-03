  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi FuzulEv Bingöl Şubesi açıldı
Ekonomi

FuzulEv Bingöl Şubesi açıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 10:21:30 -
FuzulEv Bingöl Şubesi açıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye’de FPK Sistemi’yle on binlerce kişiyi ev sahibi yapan FuzulEv, Bingöl Uydukent’te yeni şubesini hizmete sundu.

FuzulEv'den yapılan açıklamaya göre, sabit ve dar gelirli aileleri ev sahibi yapmak için çalışmalarını sürdüren FuzuEv, daha çok insanın ev hayalinin gerçekleşmesi için Türkiye’nin her bölgesinde şube açmayı hedefliyor.

Ev almak isteyenlere uygun ödeme seçenekleri sunan FuzulEv’in FPK sistemi Türkiye’nin her yerinde büyük bir ilgi görüyor. Peşinatsız sisteme kayıt yaptıran kişiler sadece organizasyon ücretini ve ilk taksitini ödeyerek kampanyaya dahil olmuş oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, Türkiye’nin her yerinde şubeleşme çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Yurdumuzun dört bir yanındaki şubelerimizle müşterilerimize fiziksel olarak da ulaşmak için tüm gayretimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bingöl’de hayata geçirdiğimiz yeni şube ile bu amaç için önemli bir adım daha atmış olduk. Hizmet portföyümüz genişliyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da şubeleşmeye ağırlık veriyoruz. Şube açtığımız her ilde, o ilin ekonomisine katma değer sağlıyoruz. 2020’nin sonuna kadar şu an 89 olan şube sayımızı 100’e çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den ilk talep! 'Türkiye doğalgaz satarsa en büyük alıcı biz olacağız'
Dünya

Türkiye'den ilk talep! 'Türkiye doğalgaz satarsa en büyük alıcı biz olacağız'

Karadeniz'deki doğalgaz keşfinden dolayı Türkiye'yi tebrik eden Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Panda, "Eğer Türkiye, net bir şekilde..
Muharrem İnce'ye büyük şok! Beklenen haber geldi
Siyaset

Muharrem İnce'ye büyük şok! Beklenen haber geldi

CHP Yalova İl Başkanlığı üyesi Niyazi Şahin, Muharrem İnce hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Kangal köpekleri yavrularını neden yer? İşte cevabı
Yaşam

Kangal köpekleri yavrularını neden yer? İşte cevabı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Doçent Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Koçkaya, dişi kangal köpeklerini..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı