Füze ilk kez görüldü: Sırbistan’a Çin HQ-17 hava savunma sistemi! Operasyon için bir bomba daha!

Sırbistan, savunma sanayii tedarikinde Çin’e olan yönelişini sürdürüyor. 2019 yılından bu yana savunma sanayii alanındaki iş birliğini yoğunlaştıran iki ülkenin bu alandaki nihayete eren son anlaşması, HQ-17AE kara tabanlı hava savunma füze sisteminin tedariki oldu.

Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle ortaya çıkan diplomatik ortamdan ötürü Rusya’dan Pantsir Hava Savunma Füze Sistemi tedarik edemeyen Sırbistan, Çin üretimi HQ-17AE Hava Savunma Füze Sistemi’ne yönelmişti. Sırp ordusu envanterindeki HQ-17AE’nın fotoğrafını, gazeteci Peter Voinovich paylaştı.

HQ-17AE Hava Savunma Füze Sistemi

Mobil bir hava savunma füze sistemi olan HQ-17AE, alçak ve orta irtifadaki hava hedeflerine angaje olabilecek şekilde geliştirildi. China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC) tarafından geliştirilen sistem; seyir füzeleri, güdümlü bombalar ve havadan karaya füzeler, uçaklar, helikopterler ve insansız hava araçları (İHA’lar) gibi hedeflere karşı kullanılabiliyor.

HQ-17 füzesi yaklaşık 165 kilogramlık ağırlığı, yaklaşık 2.9 metrelik uzunluğu ve yaklaşık 0.23 metrelik çapı ile Rus yapımı Tor-M1 hava savunma füzesine benzemektedir. Hava hedeflerini yakalamak için Tor-M1’den biraz daha uzun olan 15 km menzile sahip olan HQ-17, 10 kilometre irtifaya kadar angajman gerçekleştirebilmektedir.

Yarı aktif radar güdümlü füzeden her HQ-17AE aracında, atışa hazır 8 adet bulunmaktadır. Shaanxi SX2306 Yükleme Aracı, HQ-17AE’ye her seferinde 4 adet füze yükleyebilmektedir.

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Son dönemde Çin’in Sırbistan’a ihraç ettiği savunma ekipmanları arasında; CH-92 ve CH-95 silahlı insansız hava araçları, FT-8 havadan karaya füze ve HQ-22 uzun menzilli hava savunma füze sisteminin ihraç varyantı olan FK-3 yer alıyor.