Futsal Ligi'nde Gazi Üniversitesi şampiyon oldu



İSTANBUL (AA) - 2019 Futsal Ligi şampiyonluğuna Gazi Üniversitesi ulaştı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda 8 takımın iki grupta mücadele ettiği Futsal Ligi 2. eleme ile final turu, bugün oynanan yarı final ve final maçlarıyla tamamlandı. Finalde Alibeyköyspor'u 8-2 yenen Gazi Üniversitesi, şampiyon oldu. Başkent ekibi, Türkiye'yi UEFA Futsal Ligi'nde temsil etme hakkı kazandı. Üçüncülük maçında ise Siirt Üniversitesi, Seyhan Belediyespor'u 11-6 yendi. Şampiyon Gazi Üniversitesi, kupa ve madalyalarını Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Mustafa Çulcu ile Futsal A Milli Takım Teknik Sorumlusu Sercan Görgülü'nün elinden aldı.



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