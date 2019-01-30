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Futsal: 2020 Dünya Kupası Ön Eleme Turu

Türkiye A Milli Futsal Takımı, Bosna Hersek'te yapılan 2020 Futsal Dünya Kupası Ön Eleme Turu F Grubu ilk maçında İskoçya'yı 4-3 mağlup etti.

30 Ocak 2019 Çarşamba 10:53
Futsal: 2020 Dünya Kupası Ön Eleme Turu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Zenica Spor Salonu'nda oynanan ilk maçta ay-yıldızlı takımın gollerini 3 ve 20. dakikalarda Burak Uğurlu, 11. dakikada Burak Özdemir ve 30. dakikada Muhammet Altunay kaydetti.

İskoçya'nın gollerini 8 ve 31. dakikalarda Connor McLaren, 26. dakikada James Yates attı.

A Milli Takım, gruptaki ikinci maçında İsviçre ile karşılaşacak.

Ayrıca grubun diğer maçında Bosna Hersek İsviçre'yi 7-1 mağlup etti.

 

- Statü

 

Grupta ilk iki sırayı alan takımlar, 22-29 Ekim 2019'da gerçekleştirilecek 2020 Futsal Dünya Kupası Eleme Turu'na katılacak.

A Milli Takım, ön elemede yer aldığı F Grubu'nu lider tamamladığı takdirde, eleme turunda Rusya ve Hırvatistan'ın bulunduğu 7. Grup'ta, ikinci tamamladığı takdirde Sırbistan ve Fransa'nın bulunduğu 6. Grup'ta yer alacak.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 10:53
  1. 2020 Futsal Dünya Kupası
  2. Bosna Hersek
  3. Futsal
  4. İskoçya
  5. Türkiye A Milli Futsal Takımı

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