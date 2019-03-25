Futsal: 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur - Milli takım, ikinci maçında Gürcistan'ı 3-2 yendi



İSTANBUL (AA) - 19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elit Tur ikinci maçında ev sahibi Gürcistan'ı 3-2 yendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te oynanan maçta milli takımın golleri 1. dakikada Cenk Şen, 9. dakikada Batuhan Dıraga ve 34. dakikada Mustafa Acar'dan gelirken, Gürcistan'ın gollerini 14. dakikada Emir Şenocak (kendi kalesine) ve 19. dakikada Giorgi Ghavtadze kaydetti.

Milliler, Elit Tur'daki üçüncü maçında 27 Mart Çarşamba günü Macaristan ile karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekip turnuvadaki ilk maçında İspanya'ya 4-2 yenilmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.