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Futbolun şampiyonu Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu

Okul Spor Faaliyetleri kapsamında Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlediği Okullar arası Yıldız Erkek Futbol İl Birinciliği, 79 okuldan 948 takımın katılımıyla gerçekleştirildi.

05 Mart 2019 Salı 15:56
Futbolun şampiyonu Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu

Okul Spor Faaliyetleri kapsamında Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlediği Okullar arası Yıldız Erkek Futbol İl Birinciliği, 79 okuldan 948 takımın katılımıyla gerçekleştirildi. Şampiyonanın finalinde Soma Yunusemre İmam Hatip Ortaokulunu 4-1 yenen Yunusemre ilçesindeki Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu Manisa Şampiyonu olmayı başardı.


Okul Spor Faaliyetleri kapsamında Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlediği Okullar arası Yıldız Erkek Futbol İl Birinciliği turnuvası kapsamında 8 Eylül Stadı’nda oynanan final ve üçüncülük müsabakalarının ardından dereceye giren takımlar belirlendi. Buna göre finalde Soma Yunusemre İmam Hatip Ortaokulu’nu 4-1 yenen Yunusemre Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu, turnuvada şampiyon olmayı başardı.


Müsabakalarda Turgutlu 7 Eylül Ortaokulu’nu 3-1 mağlup eden Akhisar Atatürk Ortaokulu ise üçüncü oldu. Turnuva sonunda ilk ikiye giren takımlara kupa ve madalyaları, okul sporları tertip komitesi tarafından verildi. Müsabakalarda birinci olan Yunusemre Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu ve ikinci olan Soma Yunusemre İmam Hatip Ortaokulu, Manisa’yı Uşak ve Yalova illerinde düzenlenecek Grup Müsabakaları’nda temsil edecek.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 15:56
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