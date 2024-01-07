Futboldan siyaset üretenlere Erdoğan'dan tokat! "Size Riyad'dan ekmek çıkmaz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 belediye başkan adayının açıklandığı etkinlikte konuşma yaptı. Konuşmasında Erdoğan, son günlerde Suudi Arabistan'daki süper kupa skandalı üzerinden siyaset yapmaya çalışanlara tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

Her karışı ter ve kanla sulanmış vatanda ameliyat yapmaya kalkanlara meydanın boş olmadığını göstermek boynumuzun borcudur. Riyad'dan size ekmek çıkmaz. Tişörtleri farklı bir şekilde boyamak size bir şey kazandırmaz. Samimi iseniz bunu ülke genelinde milli olarak ifade edin. İpleri emperyalistlerin elinde olan marjinalleri anlayabiliyoruz. Varoluşlarını yapıyorlar. Ülkemizin ikinci büyük partisinin Türkiye düşmanlarına kuyruk olmasıdır bizi üzen. Uzun bir süredir siyaseten iflas ettiler. Parti içi iktidar kavgasını unutturmaktan başka işe yaramıyor bunlar. Özgür efendinin genel başkanlığı başlamadan vesayet gölgesinde bitmeye yüz tuttu. Milletimizi gerçek belediyecilikle buluşturup Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz.