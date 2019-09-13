Futbolda haftanın programı Süper Lig'e 4. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın müsabaka programı şu şekilde: Bugün: 20.30 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom) Yarın: 17.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim) 20.00 Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Antalya) 20.00 Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş (Kalyon) 15 Eylül Pazar: 17.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi) 17.00 MKE Ankaragücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Eryaman) 20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park) 20.00 Yukatel Denizlispor-Konyaspor (Denizli Atatürk) 16 Eylül Pazartesi: 20.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)

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