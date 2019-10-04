Futbolda haftalık proğramı Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 7. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 6. hafta maçları oynanacak.

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 7. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 6. hafta maçları oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın müsabaka programı şu şekilde: Süper Lig Bugün: 20.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor (Yeni Malatya) 20.30 Fenerbahçe-Antalyaspor (Ülker) Yarın: 15.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) 17.30 Göztepe-İstikbal Mobilya Kayserispor (Bornova Aziz Kocaoğlu) 20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray (Eryaman) 6 Ekim Pazar: 14.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Yeni 4 Eylül) 16.30 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park) 19.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Medipol Başakşehir (Kalyon) 19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi) TFF 1. Lig Bugün: 19.00 Altay-Bursaspor (Menemen İlçe) Yarın: 14.00 Giresunspor-Akhisarspor (Giresun Atatürk) 16.30 Eskişehirspor-Fatih Karagümrük (Yeni Eskişehir) 16.30 İstanbulspor-Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) 19.00 Balıkesirspor-Boluspor (Balıkesir Atatürk) 6 Ekim Pazar: 14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Adanaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir) 16.30 Osmanlıspor-Hatayspor (Osmanlı) 16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu (Erzurum Kazım Karabekir) 19.00 Adana Demirspor-Ekol Göz Menemenspor (5 Ocak Fatih Terim) TFF 2. Lig Kırmızı Grup Yarın: 15.00 Kardemir Karabükspor-Bayburt Özel İdare (Dr. Necmettin Şeyhoğlu) 15.00 Niğde Anadolu-Birevim Elazığspor (Niğde 5 Şubat) 15.00 Ankara Demirspor-Sivas Belediyespor (TCDD Ankara Demirspor) 15.00 Kırşehir Belediyespor-Sakaryaspor (Kırşehir Ahi) 15.30 Ergene Velimeşespor-Vanspor (Ergene Velimeşe) 15.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Kastamonuspor 1966 (Bodrum İlçe) 15.30 Bandırmaspor-Tuzlaspor (Bandırma 17 Eylül) 15.30 Uşakspor-Etimesgut Belediyespor (Uşak 1 Eylül) 19.00 Piserro Kahramanmaraşspor-Eyüpspor (12 Şubat) Beyaz Grup Yarın: 14.00 Sarıyer-Amed Sportif Faaliyetler (Yusuf Ziya Öniş) 14.30 Hekimoğlu Trabzon-İnegölspor (Vakfıkebir İlçe) 14.30 Gümüşhanespor-Tarsus İdmanyurdu (Gümüşhane Yenişehir) 15.00 Hacettepe-Sancaktepe (Etimesgut Belediyesi Atatürk) 15.00 Zonguldak Kömürspor-Yeni Çorumspor (Karaelmas Kemal Köksal) 15.00 1922 Konyaspor-Afjet Afyonspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz) 15.30 Pendikspor-Başkent Akademi (Pendik) 16.00 Şanlıurfaspor-Kırklarelispor (Şanlıurfa GAP) 19.00 Yılport Samsunspor-Manisa (Samsun Yeni 19 Mayıs) TFF 3. Lig 1. Grup Yarın: 13.00 Yomraspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Yomra İlçe) 14.30 Artvin Hopaspor-Yeni Orduspor (Hopa İlçe) 14.30 Anagold 24Erzincanspor-Erzinspor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası) 15.00 68 Aksaray Belediyespor-Çankaya (Dağılgan) 15.00 Tokatspor-Sultanbeyli Belediyespor (Gaziosmanpaşa) 15.30 Şile Yıldızspor-Düzcespor (Şile) 15.30 Kızılcabölükspor-Serik Belediyespor (Kızılcabölük Semt Sahası) 15.30 Çatalcaspor-Silivrispor (Ziya Altınoğlu) 15.30 Manisaspor-Ci Group Buca (Manisa 19 Mayıs) 2. Grup Yarın: 14.00 Elazığ Belediyespor-Turgutluspor (Gençlik Merkezi Sentetik Sahası) 14.30 Ağrı 1970-Belediye Derincespor (Vali Lütfü Yiğenoğlu) 14.30 Fatsa Belediyespor-Karşıyaka (Fatsa İlçe) 15.00 Kemerspor 2003-Kozanspor (Kemer İlçe) 15.00 Payasspor-Cizrespor (Payas İlçe) 15.30 1877 Alemdağspor-Erbaaspor (Alemdağ) 15.30 Esenler Erokspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Esenler) 19.00 Kocaelispor-Ofspor (Kocaeli) 3. Grup Yarın: 14.30 Pazarspor-Gölcükspor (Pazar İlçe) 15.00 Nevşehir Belediyespor-Modafen (Nevşehir Gazi) 15.00 Altındağ Belediyespor-Yozgatspor 1959 (Çubuk İlçe) 15.00 Osmaniyespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (7 Ocak) 15.30 Darıca Gençlerbirliği-Medical Park Batman Petrolspor (Darıca İlçe) 15.30 Somaspor-1954 Kelkit Belediyespor (Soma Atatürk) 15.30 Karacabey Belediyespor-Halide Edip Adıvarspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker) 15.30 Bayrampaşa-Nazilli Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç) 19.00 Diyarbekirspor-Muğlaspor (Diyarbakır)

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