Futbolda Filistin sürprizi!

Futbolda Filistin sürprizi!

Suriye ve Filistin milli takımları, Arap Kupası futbol turnuvasında pazar günü oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmanın ardından çeyrek finale yükseldi.

Suriye ve Filistin milli takımları, Arap Kupası futbol turnuvasında pazar günü oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmanın ardından çeyrek finale yükseldi.

Grup A’nın üçüncü ve son maçında alınan bu sonuç, Katar’ı 3-0 yenen Tunus’un elenmesine yol açtı.

Her iki takım da puanını 5’e yükseltti; ancak averaj üstünlüğü Filistin’in (“El-Fedai”) oldu. Tunus ise 4 puanla üçüncü, ev sahibi Katar ise 1 puanla son sırada yer aldı.

Filistin, çeyrek finalde B Grubu ikincisiyle karşılaşacak. Bu grupta Suudi Arabistan (6 puan) bir üst tura çıkmayı garantiledi.
İkinci bilet için Fas (4 puan) ile Umman (1 puan) yarışıyor. Grubun son sırasında puansız Komor Adaları bulunuyor.

 

Doha’daki Eğitim Şehri Stadyumu’nda yaklaşık 40 bin seyirci önünde oynanan karşılaşmada:

Filistin, 1963’ten bu yana düzenlenen turnuvada daha önceki 5 katılımının tamamında grup aşamasında elenmişti; bu kez tarihinde ilk kez çeyrek finale çıktı.

Suriye (“Kasiyon Kartalları”), 1992’den bu yana ilk kez çeyrek finale yükseldi. Daha önce 1963, 1966 ve 1988 yıllarında üç kez final oynayıp ikincilik elde etmişti.

İlk yarıda oyun dengeli fakat Filistin lehine üstünlükle geçti. Filistin oyuna hakim olan taraftı ve kaleci İlyas Hedaya’yı daha fazla tehdit etti.

 

Suriye ise savunmada sağlam durup hızlı hücumlarla etkili olmaya çalıştı:

8. dakikada Wajdi Nabhan, Omar Khribin’den önce araya girerek tehlikeyi önledi.

45. dakikada Khribin’in şutu direğin yanından dışarı çıktı.

61. dakikada Ummanlı hakem Ahmed Al-Kaf, Suriye lehine bir penaltı verdi; ancak pozisyonu VAR’da izledikten sonra kararı iptal etti.

İkinci yarıda iki takım da risk almaktan kaçındı ve net pozisyon üretmekte zorlandı. Son dakikalarda iki takım taraftarları sonucu kutlamaya başladı.

