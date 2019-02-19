Futbolda devrim gibi karar! Elle oynama kuralı değişiyor

Süper Lig de dahil olmak üzere dünya futbolunun en tartışmalı konularından birisi olan "elle oynama"de FIFA'dan devrim gibi bir değişiklik geliyor.

Almanya'nın önde gelen gazetesi Bild'de yer alan habere göre FIFA, yapılacak yeni düzenlemeyle "elle oynama"da niyet tartışmalarını sonlandırmayı hedefliyor. 2019-2020 sezonundan itibaren uygulanmaya başlayacak yeni kurala göre, hakemler artık "niyet"e değil, kolun pozisyonunu dikkate alacak.

İşte yeni kuralın ayrıntıları

Haberde saat kadranı şeklinde yapılan grafiğe göre 9, 10, 11, 12, 1, 2 ve 3 arasındaki bölgelerde eller havaya kalkık şekilde topa müdahale edilirse hakem tartışmasız şekilde "elle oynama" kararı verecek.

8-9 ile 3-4 arasındaki pozisyonlarda değerlendirme hakeme bırakılacak. Hakemin, "elle oynama" konusunda takdir hakkını kullanacağı tek bölgeler burası olacak.

4, 5, 6, 7 ve 8 arasındaki bölgede ise top oyuncunun eline gelmesi halinde ise kollar normal konumunda sayılacak ve düdük çalınmayacak.



FIFA'nın yeni kuralı hakkında Bild'e konuşan eski hakem Thorsten Kinhöfer, konuşulan yeni kuralın karmaşık gözükse de uygulamasının kolay olacağını belirterek "Niyeti okumak çoğu zaman zor oluyor" ifadesini kullandı. Kinhöfer, elle oynamada penaltı yerine ceza sahası dışından serbest vuruş verilmesinin de düşünülebileceğini ifade etti.

FIFA'nın mevcut kuralı ne diyor?

Futbol oyun kurallarını belirleyen IFAB'ın mevcut elle oynama kuralına göre dikkat edilen noktalar şöyle:

- Elin topa doğru hareketi

- Rakip ve top arasındaki mesafe

- Elin pozisyonu