  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Futbolculara pandemi harçlığı

Zonguldak’ta Süper Amatör Lig takımlarından Kilimli Belediyespor Başkanı Musa Bahadır, korona virüs nedeniyle bütün futbolculara 1000TL pandemi harçlığı verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 18:08:34 -
Futbolculara pandemi harçlığı

Zonguldak’ta Süper Amatör Lig takımlarından Kilimli Belediyespor Başkanı Musa Bahadır, korona virüs nedeniyle bütün futbolculara 1000TL pandemi harçlığı verdi.


Süper Amatör Lig takımlarından Kilimli Belediyespor Başkanı Musa Bahadır, pandemi sürecinde futbolcularını ihmal etmedi. Dünyayı saran ve ekonominin alt üst olduğu korona virüs döneminde Kilimli Belediyespor Başkanı Musa Bahadır, futbolculara 1000 TL pandemi harçlığı adı altında ödeme yaptı. Öte yandan futbolcuların tüm ödemelerinin yapıldığı ve hiç bir futbolcunun alacağının kalmadığı öğrenildi. Ayrıca lig iptal edilse dahi futbolcuların kalan primlerinin tamamının ödeneceği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı