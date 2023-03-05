Futbolcular birbirine girdi! Bursasporlular, Amedsporluları...

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TFF 2. Lig Beyaz Grup 25. haftasında Bursaspor ile Amedspor maçının öncesinde sahada kavga çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 15:00:00 -

Bursaspor'un sahası Timsah Arena'da oynanacak maç öncesinde konuk ekip Amedspor oyuncularının ısınma hareketleri için sahaya çıkması ile birlikte iki takım arasında büyük bir kavga yaşandı.

İki grup arasında çıkan olayları engellemek için birçok görevli araya girdi. Arbede polisin müdahalesiyle son buldu.

TFF 2. Lig'de lider durumda bulunan Amedspor ile 15. sırada yer alan Bursaspor'un maçı öncesinde tribünlerinin tamamen dolacağı açıklanmıştı. İki ekip arasında ligin ilk yarısında Diyarbakır'da oynanan mücadelede de olaylar çıkmıştı.

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