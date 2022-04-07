  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Futbolcu tokatlayan Larin'e ceza
Spor

Futbolcu tokatlayan Larin'e ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trabzonspor maçında Siopis'e tokat atan Beşiktaşlı Cyle Larin'e 1 maç ve 4.500 lira para cezası kesti.

Yeniakit Publisher
2022-04-07 21:40:00 -
Futbolcu tokatlayan Larin'e ceza

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Cyle Larin, bordo-mavili futbolcu Siopis'e tokat attığı için kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kanadalı golcünün cezasını açıkladı.

Alanyaspor maçında oynayamayacak

TFF resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Beşiktaş A.Ş. sporcusu Cyle Christopher Larin'in, 03.04.2022 tarihinde oynanan Trabzonspor A.Ş.-Beşiktaş A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddesi uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakadan men ve 4.500.-TL para cezası ile cezalandırılmıştır" denildi. Kanadalı futbolcu, Beşiktaş'ın Alanyaspor'la oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay