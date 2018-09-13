Futbolcu anlaşmaları TL'ye dönecek mi?

Süper Lig'de ve alt liglerde mücadele eden kulüpler futbolcularıyla çoğunlukla döviz üzerinden sözleşme yapıyor. Yabancı futbolcuların tamamı, yerli futbolcuların ise Süper Lig özelinde çoğu döviz üzerinden sözleşme yapıp maaşlarını yine döviz üzerinden alıyor.

Geride bıraktığımız yaz transfer döneminde bazı Süper Lig kulüpleri yerli futbolcularla TL üzerinden sözleşme yapmaya başlamıştı. 30 gün içerisinde döviz ile yapılan sözleşmelerin TL'ye dönecek olmasıyla futbolcu maaşlarının durumunun ne olacağı merak konusu oldu.

"TÜRKİYE'DE YERLEŞİK KİŞİLER"

Kararnamede yer alan 'yerleşik kişi' ifadesi Türkiye vatandaşı olmayan ancak Türkiye'de iş yapan özel ve tüzel kişi anlamını taşımakta. Ülkemizde forma giyen yabancı futbolcular da bu tanıma uymaktadır. Avukatlarca yapılan yorumlar yabancı futbolcuların sözleşmelerinin Türk Lirası'na dönüştürüleceği yönünde.

İlgili bölüm şu şekilde:

"Türkiye'de yerleşik kişilerin, ilgili Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri 30 gün içerisinde, Bakanlıkça belirlenen haller dışında' Türk parası olarak taraflarca yeniden tespit edilecek."

"BAKANLIKÇA BELİRLENEN HALLER" NELER?

Yine aynı kararnamede yer alan 'Bakanlıkça belirlenen haller dışında' ifadesinin içeriği, hükümleri yürütecek olan Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek olup, futbolcu sözleşmeleri de bakanlık tarafından yapılacak düzenlemelerle netlik kazanacak.

İlerleyen günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, TFF, Kulüpler Birliği ve Türkiye Profesyonel Futbolcular Birliği'nden konuyla ilgili açıklamaların gelmesi bekleniyor.

Haber7