Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - 2. tur, yarın yapılacak 3 maçla tamamlanacak



İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur mücadelesi, yarın yapılacak 3 müsabakayla sona erecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanan 2. turda 66 takım yer aldı. Maçları kazanan takımlar, adını bir üst tura yazdıracak. Türkiye Kupası'nda yarın yapılacak maçların programı şöyle: 13.00 Anagold 24 Erzincanspor-Muş Menderesspor (Müstakil Atletizm Pisti Sahası) 15.00 Sultanbeyli Belediyespor-Edirnespor (Pendik) 18.30 Karşıyaka-Muğlaspor (İzmir Atatürk)



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