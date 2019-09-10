Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Kupada 2. tur bugün oynanan 6 maçla başladı



İSTANBUL (AA) - Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. turu bugün oynanan 6 maçla başladı. Tek maç eleme usulüne göre oynanan ikinci turda bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Kars 36 Spor-Pazarspor: 3-4 Yeni Orduspor-Fatsa Belediyespor: 0-2 Kemerspor 2003-Karaman Belediyespor: 2-0 1877 Alemdağspor-Çatalcaspor: 2-0 Kocaelispor-Gölcükspor: 3-1 İçel İdmanyurdu-Serik Belediyespor: 1-0 Karşılaşmaları kazanan takımlar tur atladı.

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