Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
- Kupada 2. tur bugün oynanan 6 maçla başladı10 Eylül 2019 Salı 22:56
İSTANBUL (AA) - Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. turu bugün oynanan 6 maçla başladı.
Tek maç eleme usulüne göre oynanan ikinci turda bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Kars 36 Spor-Pazarspor: 3-4
Yeni Orduspor-Fatsa Belediyespor: 0-2
Kemerspor 2003-Karaman Belediyespor: 2-0
1877 Alemdağspor-Çatalcaspor: 2-0
Kocaelispor-Gölcükspor: 3-1
İçel İdmanyurdu-Serik Belediyespor: 1-0
Karşılaşmaları kazanan takımlar tur atladı.
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