Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Yarı final maçlarının programı belli oldu



İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada yarı final ilk maçları 2-3 Nisan'da, rövanş maçları ise 24-25 Nisan'da oynanacak.

Karşılaşmaların programı şöyle: - Yarı final ilk maçları: 2 Nisan Salı: 20.00 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor (Türk Telekom) 3 Nisan Çarşamba: 20.00 Ümraniyespor-Akhisarspor (Stat belli değil) - Yarı final rövanş maçları 24 Nisan Çarşamba: 20.00 Akhisarspor-Ümraniyespor (Spor Toto Akhisar) 25 Nisan Perşembe: 20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)





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