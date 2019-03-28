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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

- Yarı final maçlarının programı belli oldu

28 Mart 2019 Perşembe 18:03
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası


İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada yarı final ilk maçları 2-3 Nisan'da, rövanş maçları ise 24-25 Nisan'da oynanacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:

- Yarı final ilk maçları:

2 Nisan Salı:

20.00 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)

3 Nisan Çarşamba:

20.00 Ümraniyespor-Akhisarspor (Stat belli değil)

- Yarı final rövanş maçları

24 Nisan Çarşamba:

20.00 Akhisarspor-Ümraniyespor (Spor Toto Akhisar)

25 Nisan Perşembe:

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)



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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 18:03
  1. Futbol
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