Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Kasımpaşa: 1 - Akhisarspor: 2- Çeyrek final ilk maçını da 3-1 kazanan Akhisarspor, kupada yarı finale yükseldi



Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Metin, Murat Ergin Gözütok Kasımpaşa: Ramazan Köse, Veysel Sarı, Josue Sa, Ben Youssef, Karim Hafez, Tarkan Serbest (Dk. 81 Perica), Pavelka, Hajradinovic (Dk. 67 İlhan Depe), Khalili (Dk. 74 Sadiku), Trezeguet, Koita Akhisarspor: Lukac, Zeki Yavru (Dk. 82 Caner Osmanpaşa), Musa Nizam, Cocalic, Kadir Keleş, Rotman, Serginho, Regattin (Dk. 59 Onur Ayık), Josue, Barbosa, Cikalleshi (Dk. 67 Manu) Goller: Dk. 18 Barbosa, Dk. 84 Serginho (Akhisarspor), Dk. 37 Koita (Kasımpaşa) Kırmızı kart: Manu (Maç bitiminde) (Akhisarspor) Sarı kartlar: Dk. 57 Koita, Dk. 61 Veysel Sarı, Dk. 77 Pavelka, Dk. 83 Ben Youssef, Karim Hafez (Maç bitiminde) (Kasımpaşa), Dk. 69 Kadir Keleş, Dk. 74 Josue, Dk. 79 Musa Nizam (Akhisarspor)

İSTANBUL (AA) - Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. Akhisarspor, yarı finalde Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile karşılaşacak. 69. dakikada Trezeguet'nin ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest atışta Koita'nın altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Lukac kontrol etti. 72. dakikada İlhan Depe'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı ortada Koita'nın penaltı noktası üzerinden kafa vuruşunda, top üst direğe çarparak auta çıktı. 75. dakikada Sadiku'dan aldığı pasla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Koita'nın dar açıdan yaptığı sert vuruşta kaleci Lukac topu kornere çeldi. 78. dakikada Josue'nin ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı. 84. dakikada Akhisarspor mücadelede üstünlüğü tekrar ele geçirdi. Josue'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından yerden kullandığı serbest atışta altıpasın önünde Serginho'nun şutunda kaleci Ramazan Köse'nin müdahalesi yeterli olmadı ve top filelere gitti: 1-2 Mücadeleyi 2-1 kazanan Akhisarspor, kupada adını yarı finale yazdırdı. Bu arada, maçın bitiş düdüğünün ardından Akhisarsporlu Elvis Manu ile Kasımpaşalı Karim Hafez arasında gerginlik yaşandı. Maçın hakemi Arda Kardeşler, ilk anda 2 futbolcuya da sarı kart gösterdi. Daha sonra Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu ekrandan izleyen hakem Kardeşler, rakibine tokat attığı gerekçesiyle Manu'ya direkt kırmızı kart gösterdi.

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