Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Göztepe: 1 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 - Penaltı atışlarında rakibine 5-3 üstünlük kuran Evkur Yeni Malatyaspor, yarı finalde Galatasaray'ın rakibi oldu



Stat: Bornova Hakemler: Serkan Çınar, Kemal Yılmaz, Deniz Caner Özaral

Göztepe: Beto, Tayfur Bingöl, Titi, Kadu, Berkan Emir, Serdar Gürler, Alpaslan Öztürk (Dk. 62 Borges), Castro, Yasin Öztekin (Dk. 69 Jerome), Deniz Kadah (Dk. 101 Halil Akbunar), Ghilas (Dk. 85 Ngando)

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Seth, Mustafa Akbaş, Bülent Cevahir, Barış Alıcı (Dk. 57 Ömer Şişmanoğlu) (Dk. 91 Rahman Buğra Çağıran), Ahmed Ildız, Murat Yıldırım, Guilherme, Aleksic, Eren Tozlu (Dk. 69 Pereira) Gol: Dk. 73 Jerome (Göztepe) Sarı kartlar: Dk. 45 Tayfur Bingöl, Dk. 86 Serdar Gürler (Göztepe), Dk. 45 Ahmed Ildız, Dk. 72 Guilherme, Dk. 90 Chebake, Mustafa Akbaş (Uzatma bölümünün bitiminde) (Evkur Yeni Malatyaspor)

İZMİR (AA) - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında normal süresi ve uzatma bölümü 1-0 Göztepe'nin üstünlüğüyle tamamlanan maçta penaltı atışlarında rakibine 5-3 üstünlük kuran Evkur Yeni Malatyaspor, yarı finale yükseldi. Evkur Yeni Malatyaspor, Malatya'daki müsabakayı 1-0 üstün tamamlamıştı. Sarı-siyahlı ekip, yarı finalde Galatasaray'ın rakibi oldu. 51. dakikada sol kanattan Berkan Emir'in yaptığı ortada ceza alanı içindeki Ghilas'ın kaleye göndermek istediği meşin yuvarlak direkten döndü. Araya giren savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı. 57. dakikada sağ kanattan Eren Tozlu'nun yaptığı ortada Aleksic'in şutunda top yandan dışarı çıktı. 73. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan kazanılan serbest atışı kullanan Serdar Gürler'in ortasında ceza alanı içinde topa iyi yükselen Jerome'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0 83. dakikada Deniz Kadah'ın ceza alanı dışından attığı şutta savunma oyuncularına çarpan top kornere gitti. Normal süresi Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan müsabakanın 105. dakikasında sağ kanattan gelişen atakta, Serdar Gürler'in yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı. 114. dakikada sol kanattan Halil Akbunar'ın pasında topla buluşan Ngando'nun vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti. Normal süresi ve uzatma bölümü 1-0 Göztepe'nin üstünlüğüyle geçilen müsabakada yarı finale yükselen ekip, penaltı atışları sonunda belli oldu. Evkur Yeni Malatyaspor'da Guilherme, Aleksic, Pereira, Rahman Buğra Çağıran ve Ahmed Ildız, penaltı atışlarını gole çevirdi. Borges, Serdar Gürler ve Ngando'nun penaltılarda başarılı olduğu Göztepe'de Titi, penaltı vuruşundan faydalanamadı.

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