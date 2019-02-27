Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Hatayspor: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)



Stat: Antakya Atatürk Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Önder Yılmaz Hatayspor: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Soner Örnek, Mehmet Tayfun Dingil, Sadi Karaduman, Maiga, Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Korkishko, Mirkan Aydın Galatasaray: İsmail Çipe, Mariano, Ahmet Çalık, Semih Kaya, Emre Taşdemir, Selçuk İnan, Donk, Sinan Gümüş, Emre Akbaba, Yunus Akgün, Muğdat Çelik Gol: Dk. 21 Muğdat Çelik (Galatasaray) Sarı kart: Dk. 32 Yasin Güreler (Hatayspor)

HATAY (AA) - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray, konuk olduğu Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 8. dakikada Hatayspor etkili geldi. Mehmet Tayfun Dingil'in sağdan ortasında, altıpastaki Mirkan Aydın'ın bekletmeden vurduğu top yan direkten döndü. 21. dakikada Galatasaray öne geçti. Selçuk İnan'ın pasında sol kanattan hızla ceza sahasına giren Emre Taşdemir, meşin yuvarlağı Muğdat Çelik'e çıkardı. Bu oyuncunun penaltı noktası üzerinden vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1. Video Yardımcı Hakem (VAR) tarafından Emre Taşdemir'in topu eliyle kontrol ettiği uyarısı üzerine pozisyonu yeniden inceleyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu, golün geçerli olduğuna hükmetti. 26. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Selim Ilgaz'ın pasında topla buluşan Kubilay Sönmez'in cepheden şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. Mücadelenin ilk yarısı, Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



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