Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
- Ümraniyespor: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)26 Şubat 2019 Salı 21:17
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Alper Ulusoy, Samet Çiçek, İbrahim Bozbey
Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Merthan Açıl, Appindangoye, Yasir Subaşı, Serkan Göksu, Muhammed Gönülaçar, Leandrinho, Recep Aydın, Emircan Altıntaş, Atabey Çiçek
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ekuban, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme, Rodallega
Gol: Dk. 35 Nwakaeme (Trabzonspor)
Sarı kart: Dk. 37 Emircan Altıntaş (Ümraniyespor)
İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Trabzonspor, deplasmanda Ümraniyespor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
19. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında savunma arkasına hareketlenen Rodallega, ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı. Top yan ağlarda kaldı.
35. dakikada Trabzonspor mücadelede öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Nwakaeme'nin yaklaşık 30 metreden şutunda top yakın direğin dibinden ağlarla buluştu: 0-1
42. dakikada soldan ceza sahasına Nwakaeme, pasını daha uygun durumdaki Yusuf Yazıcı'ya aktardı. Genç oyuncunun penaltı noktası gerisinden bekletmeden vuruşunda, kaleci Burak Öğür ayağıyla topu kornere çeldi.
Mücadelenin ilk yarısı, konuk takım Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
YORUM YAZ