Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Galatasaray: 4 - Boluspor: 1- Sarı-kırmızılı ekip, çeyrek finale yükseldi



Stat: Türk Telekom Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Cem Hanoğlu, Yusuf Bozdoğan Galatasaray: İsmail Çipe (Dk. 82 Batuhan Şen), Linnes (Dk. 70 Gökay Güney), Ahmet Çalık, Semih Kaya, Ömer Bayram, Donk, Celil Yüksel, Yunus Akgün, Selçuk İnan, Sinan Gümüş (Dk. 61 Emre Taşdemir), Muğdat Çelik Boluspor: Gökhan Köstereli, Hayrullah Bilazer, Diarra, Ümit Kurt, Ufuk Budak, Guido Koçer (Dk. 79 Mutlu Güler), Yusuf Emre Gültekin, Akabueze, Mustafa Durak, Umut Gündoğan (Dk. 58 Sebaihi), Özgür Can Özcan (Dk. 68 Batuhan Altıntaş) Goller: Dk. 19, 69 ve 78 (Penaltıdan) Yunus Akgün, Dk. 33 Muğdat Çelik (Galatasaray), Dk. 80 Akabueze (Penaltıdan) (Boluspor) Sarı kartlar: Dk. 10 Donk (Galatasaray), Dk. 36 Diarra, Dk. 77 Ufuk Budak, Dk. 84 Mutlu Güler (Boluspor)

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu erteleme rövanş maçında Galatasaray, Spor Toto 1. Lig temsilcisi Boluspor'u 4-1 yendi. Bolu'da oynanan ilk maçı 1-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, çeyrek finale yükseldi. 19. dakikada Galatasaray, mücadelede 1-0 öne geçti. Ömer Bayram'ın soldan ortasında altıpas gerisinde uygun durumdaki Yunus Akgün'ün kafayla vurduğu top, kaleci Gökhan Köstereli'nin sağından ağlarla buluştu: 1-0 33. dakikada sarı-kırmızılı ekip, farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta Yunus Akgün'ün pasına hareketlenen Muğdat Çelik, sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez şutunu çekti. Meşin yuvarlak, uzak köşeden filelere gitti: 2-0 Galatasaray, müsabakanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı. 69. dakikada Galatasaray bir gol daha buldu. Boluspor savunmasına yaptığı baskıyla Ümit Kurt'tan topu kapan Muğdat Çelik, pasını penaltı noktası üzerine hareketlenen Yunus Akgün'e aktardı. Genç oyuncu, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0 77. dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Ufuk Budak ile girdiği ikili mücadelede Yunus Akgün yerde kaldı. Devam kararı veren hakem Serkan Tokat, Video Yardımcı Hakem'in uyarısıyla pozisyonu yeniden izledi ve penaltıya hükmetti. 78. dakikada penaltıyı kullanan Yunus Akgün, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara yolladı: 4-0 80. dakikada Boluspor penaltı kazandı. Galatasaray ceza sahası içinde Ömer Bayram ile girdiği mücadelede Sebaihi yerde kalınca hakem Serkan Tokat penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Akabueze, top ile kaleci İsmail Çipe'yi ayrı köşelere gönderdi: 4-1 Müsabaka, Galatasaray'ın 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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