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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

- Son 16 turunda yarın yapılacak 3 müsabakayı yönetecek hakemler belli oldu

23 Ocak 2019 Çarşamba 12:40
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası


İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak 3 maçta görev yapacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

13.00 Hatayspor-Medipol Başakşehir: Özgür Yankaya

18.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: Bahattin Şimşek

20.30 Fenerbahçe-Ümraniyespor: Serkan Tokat

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 12:40
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