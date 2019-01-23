Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
- Son 16 turunda yarın yapılacak 3 müsabakayı yönetecek hakemler belli oldu23 Ocak 2019 Çarşamba 12:40
İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak 3 maçta görev yapacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:
13.00 Hatayspor-Medipol Başakşehir: Özgür Yankaya
18.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: Bahattin Şimşek
20.30 Fenerbahçe-Ümraniyespor: Serkan Tokat
YORUM YAZ