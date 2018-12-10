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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

- Kupada 5. tur rövanş maçlarının programı açıklandı

10 Aralık 2018 Pazartesi 18:24
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası


İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu rövanş maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, 18, 19 ve 20 Aralık'ta yapılacak 5 eleme turu rövanş müsabakalarının programı şöyle:

18 Aralık Salı:

13.00 1461 Trabzon-Ümraniyespor (Ahmet Suat Özyazıcı)

13.45 MKE Ankaragücü-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Stadı henüz belli değil)

15.00 Balıkesirspor Baltok-Çaykur Rizespor (Balıkesir Atatürk)

17.00 Göztepe-Nazilli Belediyespor (Bornova)

19.00 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

20.30 Galatasaray-Keçiörengücü (Türk Telekom)

19 Aralık Çarşamba:

13.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Boluspor (Van Atatürk)

13.45 Etimesgut Belediyespor-Evkur Yeni Malatyaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 Kahramanmaraşspor-Aytemiz Alanyaspor (12 Şubat)

17.00 Kasımpaşa-Menemen Belediyespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

18.30 Kayserispor-Altay (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.30 Trabzonspor-Sivas Belediyespor (Medical Park)

20 Aralık Perşembe:

13.00 Hatayspor-Gençlerbirliği (Antakya Atatürk)

13.45 Darıca Gençlerbirliği-Antalyaspor (Darıca İlçe)

18.00 Akhisarspor-Fatih Karagümrük (Spor Toto Akhisar)

20.30 Giresunspor-Fenerbahçe (Giresun Atatürk)


Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 18:24
  1. 5. tur
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