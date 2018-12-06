Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
- Fenerbahçe: 1 - Giresunspor: 006 Aralık 2018 Perşembe 22:36
Stat: Ülker
Hakemler: Özgür Yankaya, Yusuf Bozdoğan, Alpaslan Dedeş
Fenerbahçe: Berke Özer, Şener Özbayraklı, Diego Reyes, Yiğithan Güveli (Dk. 90+1 Skrtel), İsmail Köybaşı, Isla, Mehmet Ekici, Barış Alıcı (Dk. 80 Mahsun Çapkan), Benzia, Frey (Dk. 27 Eljif Elmas), Slimani
Giresunspor: Anıl Atağ, Emre Uğur Uruç, Aykut Demir, Ferhat Görgülü, Bahadır Erol, Landel, Fatih Atik (Dk. 88 Kürşad Sürmeli), Kağan Miray Bağış (Dk. 67 Dauda), Adama Ba, Muhammet Reis, Azza (Dk. 80 Husmani)
Gol: Dk. 80 Slimani (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 35 Fatih Atik (Giresunspor), Dk. 74 Eljif Elmas, Dk. 90+3 Berke Özer (Fenerbahçe)
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında sahasında Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor'u 1-0 yendi.
İlk yarısı golsüz tamamlanan maçın 80. dakikasında Fenerbahçe öne geçti. Mehmet Ekici'nin kullandığı korner atışında kale sahasının önünde iyi yükselen Slimani, düzgün bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0
Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Müsabakanın rövanşı 18, 19 veya 20 Aralık'ta Giresun'da oynanacak.
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