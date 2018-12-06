0553 313 94 23

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

- Evkur Yeni Malatyaspor: 2 - Etimesgut Belediyespor: 0

06 Aralık 2018 Perşembe 20:39
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası


Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Ali Şansalan, Murat Ergin Gözütok, Selahattin Altay

Evkur Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Erkan Kaş, Seth, Mina, Sadık Çiftpınar, Dia (Dk. 39 Eren Tozlu), Ahmet Ildız (Dk. 59 Rahman Buğra Çağıran), Muniru, Mustafa Eskihellaç, Pereira (Dk. 82 Berkan Durdu), Boutaib

Etimesgut Belediyespor: Yunus Emre Kırdal, Sabri Turgut, Ömer Esenkaya, Samet Yalçın, Alaettin Batuhan Tur, Mikail Koçak, Mehmet Bektaş (Dk. 80 Kaan Yılmaz), Eren Taşkın (Dk. 46 Mehmet Fuat Gölbaşı), Akın Akman (Dk. 88 Ufuk Boncukçu), Erçin Ilgaz, Caner Yılmaz

Goller: Dk. 60 Boutaib, Dk. 82 Eren Tozlu (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kart: Dk. 41 Eren Taşkın (Etimesgut Belediyespor)


MALATYA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor, konuk ettiği TFF 2. Lig temsilcisi Etimesgut Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın 60. dakikasında Evkur Yeni Malatyaspor öne geçti. Eren Tozlu'nun ara pasında topla buluşan Seth, meşin yuvarlağı ceza sahasındaki Boutaib'e aktardı. Bu futbolcunun penaltı noktası civarından vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0

82. dakikada ev sahibi ekip, farkı 2'ye çıkardı. Muniru'nun pasında topla buluşan Boutaib, altıpas üzerindeki Eren Tozlu'yu gördü. Bu futbolcunun dokunuşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0

Evkur Yeni Malatyaspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Müsabakanın rövanşı 18, 19 veya 20 Aralık'ta Ankara'da oynanacak.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 20:39
  1. Etimesgut Belediyespor
  2. Evkur Yeni Malatyaspor
  3. Futbol
  4. Ziraat Türkiye Kupası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MİT Başkanı Fidan ABD Kongresi'nde
    1. MİT Başkanı Fidan ABD Kongresi'nde
    2. Lahana zayıflatır mı?
    3. Gül suyunun cilde faydaları nelerdir?
    4. BM Genel Sekreteri, Yemen..
    5. Halüsinasyon nedenleri nelerdir?
    6. Fenerbahçe-Giresunspor maçından notlar
    7. Kapı kollarını seçerken mobilyanıza..
    8. Çocuğunuz çok sık hastalanıyorsa…
    9. Kartepe'de kar bastırdı! 75 kişi..
    10. Sumak diyabetliler için çok faydalı
    11. 19 Yaş Altı Milli Takımının rakipleri..
    12. Ergenliğe erken girmenin nedenleri..
    13. Bebeklerdeki burun tıkanıklığına ne..
    14. Hangi ülkenin kaç nükleer silahı var?
    15. Sit alanında kaçak kazı yaparken..
    16. Güler misin ağlar mısın! İntihara..
    17. Balığın bu faydalarını biliyor musunuz?
    18. Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
    19. CHP Buldan teşkilatı istifa etti
    20. Kaynaşlı-Abant kavşakları ulaşıma açıldı
    Erdoğan 14 adayı daha açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Erdoğan 14 adayı daha açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Bush'un cenazesinde gerilim!
    Bush'un cenazesinde gerilim!
    İşte milli enerji silahı Wattoz! 60 ülkeden talep yağıyor
    İşte milli enerji silahı Wattoz! 60 ülkeden talep yağıyor
    "Rakımıza dokunma" diyen CHP'lilere Murat Bardakçı'dan sert cevaplar
    "Rakımıza dokunma" diyen CHP'lilere Murat Bardakçı'dan sert cevaplar
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek

    Günün Karikatürü

    6 Aralık 2018
    Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
    Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller