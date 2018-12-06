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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

- Fatih Karagümrük: 1 - Akhisarspor: 4

06 Aralık 2018 Perşembe 17:17
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası


Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Serkan Tokat, Erdinç Sezertam, Önder Yılmaz

Fatih Karagümrük: Murat Hocaoğlu, Burak Göksel, Fatih Kuruçuk, Abdulhamit Yıldız, Hüseyin Öztürk, Murat Ceylan (Dk. 59 Selçuk Alibaz), Gökay Iravul (Dk. 59 Emir Gökçe), Ufuk Akyol, Erkan Zengin (Dk. 69 Bilal Aziz Özer), Youssef Yeşilmen, Ramazan Civelek

Akhisarspor: Bora Körk, Vrsajevic, Caner Osmanpaşa (Dk. 71 Miguel Lopes), Göksu Mutlu, Kadir Keleş, Aykut Çeviker, Eray Ataseven, Regattin (Dk. 67 Barbosa), Onurcan Güler, Larsson, Bokila (Dk. 75 Ali Kaan Güneren)

Goller: Dk. 23 Bokila, Dk. 54 Onurcan Güler, Dk. 64 Regattin, Dk. 90 Larsson (Akhisarspor), Dk. 79 Emir Gökçe (Fatih Karagümrük)

Sarı kart: Dk. 71 Larsson (Akhisarspor)


İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Akhisarspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 4-1 yendi.

23. dakikada Akhisarspor öne geçti. Larsson'un pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Onurcan Güler, topu yerden Bokila'ya çevirdi. Ön direğe hareketlenen Bokila'nın düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

54. dakikada Akhisarspor farkı 2'ye çıkardı. Aykut Çeviker'in sağ kanattan ortasında Bokila ön direkte topun üstünden atladı. Kale önünde kaleciyle karşı karşıya kalan Onurcan Güler, topu kalecinin üstünden aşırttıktan sonra kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

64. dakikada Akhisarspor farkı 3'e yükseltti. Rakiplerinden sıyrılan Regattin'in, ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-3.

79. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye indirdi. Selçuk Alibaz'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topu önünde bulan Emir Gökçe, altıpasta topu ağlarla buluşturdu: 1-3.

90. dakikada Akhisarspor, farkı yeniden 3'e çıkardı. Barbosa'nın uzun pasında savunma arkasına sarkan Larsson, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Larsson'un, kaleci Bora Körk'ün solundan yaptığı düzgün vuruşta, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-4.

Akhisarspor, sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı 18, 19 veya 20 Aralık tarihinde Akhisarspor'un ev sahipliğinde Manisa'da oynanacak.




Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 17:17
  1. Akhisarspor
  2. Fatih Karagümrük
  3. Futbol
  4. Ziraat Türkiye Kupası

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