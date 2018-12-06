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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

- Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 4 - MKE Ankaragücü: 2

06 Aralık 2018 Perşembe 15:24
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası


Stat: Muğla Atatürk

Hakemler: Koray Gençerler, İsmail Şencan, Serdar Diyadin

Bodrum Belediyesi Bodrumspor: Kaya Tarakcı, Muhammet Özkal, Özgür İleri, Harun Kavaklıdere (Dk. 84 Hüseyin Kala), Orhan Aktaş, Seyid Ahmet Han, Ozan Sol, Özgür Yılmaz (Dk. 32 Erkan Değişmez), Medeni Bingöl, Cem Ekinci (Dk. 58 Emre Şahin), Celal Dumanlı

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Mehmet Sak, Alihan Kubalas, Mahmut Akan, Putsila (Dk. 70 Kone), Cerci (Dk. 58 Mokhtar), Kehinde, Erdem Şen, Ender Aygören, Kaan Uykur, El Kabir

Goller: Dk. 55 Mahmut Akan, Dk. 65 Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü), Dk. 57 Orhan Aktaş, Dk. 69 Harun Kavaklıdere, Dk. 82 Emre Şahin, Dk. 86 Celal Dumanlı (Bodrum Belediyesi Bodrumspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Ender Aygören (MKE Ankaragücü), Dk. 40 Erkan Değişmez, Dk. 44 Ozan Sol (Bodrum Belediyesi Bodrumspor)


MUĞLA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig temsilcisi Bodrum Belediyesi Bodrumspor, konuk ettiği Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nü 4-2 mağlup etti.

İlk yarısı golsüz eşitlikle biten müsabakanın 48. dakikasında MKE Ankaragücü oyuncusu Kehinde’nin ceza sahası içenden çektiği şutta top yan ağlarda kaldı.

55. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Cerci'nin ceza sahasına ortaladığı topla buluşan Mahmut Akan, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara yolladı: 0-1

57. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Ceza sahasında topla buluşan Bodrumsporlu Orhan Aktaş'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1

65. dakikada Ankaragücü bir kez daha öne geçti. Serbest vuruşu kullanan Mehmet Sak'ın ceza sahasına yaptığı ortada Alihan Kubalas, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-2

69. dakikada Bodrum Belediyesi Bodrumspor, tekrar eşitliği sağladı. Ozan Sol'un pasında kaleci Korcan Çelikay ile karşı karşıya kalan Harun Kavaklıdere topu ağlara yolladı. 2-2

82. dakikada ev sahibi takım, üçüncü golünü attı. Ceza sahası ön çizgisinde Emre Şahin, sert vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-2

86. dakikada Bodrum Belediyesi Bodrumspor, farkı ikiye çıkardı. Hüseyin Kala'nın ceza sahasına yaptığı ortada Celal Dumanlı topu kafayla ağlara yolladı: 4-2

Bodrum Belediyesi Bodrumspor, karşılaşmayı 4-2 kazandı.

Öte yandan, Bodrum'da yaşanan selde Bodrum Stadı'nın da hasar görmesi nedeniyle karşılaşma Muğla Atatürk Stadı'nda oynandı.


Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 15:24
  1. Bodrum Belediye Bodrumspor
  2. Futbol
  3. MKE Ankaracücü
  4. Muğla
  5. Ziraat Türkiye Kupası

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