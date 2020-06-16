Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Stat: Ülker
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Falette, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Gustavo, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Zajc, Rodrigues, Vedat Muric
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Ndiaye, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme (Dk. 35 Bilal Başacıkoğlu), Sörloth
Goller: Dk. 6 Sörloth (Trabzonspor), Dk. 42 Deniz Türüç (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Dk. 24 Emre Belözoğlu (Yedek kulübesinde) (Fenerbahçe)
Sarı kart: Dk. 25 Sörloth (Trabzonspor)
İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında yapılan maçın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
6. dakikada Trabzonspor öne geçti. Ekuban'ın rakip yarı sahanın ortasından savunmanın arkasına gönderdiği pasında topla buluşan Sörloth'un ceza sahası içi sol çaprazda yaptığı vuruşta Serdar Aziz'e çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.
24. dakikada Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kırmızı kart gördü. Yedek kulübesinde yer alan Emre, oyunun durduğu esnada Trabzonsporlu futbolcu Sörloth ile girdiği diyaloğun ardından sarı kartla cezalandırıldı. Daha sonra müsabakanın hakemi Cüneyt Çakır'a itirazlarını sürdüren Emre Belözoğlu, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
42. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Sol kanattan son çizgiye inen Hasan Ali Kaldırım'ın ortasında Deniz Türüç, penaltı noktası civarında yaptığı voleyle topu ağlara gönderdi: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.