Futbol: Valentin Granatkin Turnuvası - Türkiye, Rusya'yı 4-2 yenerek organizasyonda üçüncü oldu



İSTANBUL (AA) - Rusya'da düzenlenen Valentin Granatkin Turnuvası'nda mücadele eden 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, ev sahibi ülke temsilcisini 4-2 yenerek organizasyonu üçüncü sırada tamamladı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Petrovsky Stadı'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlıların gollerini 22. dakikada Ali Yavuz Kol, 26 ve 73. dakikalarda Fırat Güllü, 90. dakikada ise Muhammet Arslantaş kaydetti. Rusya'nın gollerini ise 13. dakikada Petukhov Llya ve 89. dakikada Igor Shkolik attı. Öte yandan, milli kaleci Ersin Destanoğlu, maçın oyuncusu seçildi.

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