Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi - Ligde 3. eleme turu ilk ayağı, 5 maçla tamamlandı



İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları sona erdi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 3. eleme turu ilk ayağı, 5 maçla tamamlandı. Medipol Başakşehir, sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 1-0 yenildi. Play-off turuna yükselecek ekipler, 13 Ağustos'taki rövanşların ardından belli olacak.

Günün alınan sonuçları şöyle:

Krasnodar (Rusya) - Porto (Portekiz): 0-1

Medipol Başakşehir - Olympiakos (Yunanistan): 0-1

Basel (İsviçre) - LASK (Avusturya): 1-2

Cluj (Romanya) - Celtic (İskoçya): 1-1

Maribor (Slovenya) - Rosenborg (Norveç): 1-3





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