Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi Kupada 1. ön eleme turunun kura çekimi yapıldı

ANKARA (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonu 1. ön eleme turu kuraları çekildi. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekimine, 1. ön eleme turundan 32 takım katıldı. Organizasyonda 1. ön eleme turu maçları, 9-10 ile 16-17 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Eşleşmeler şöyle:

Nomme Kalju (Estonya) - Şkendiya (Kuzey Makedonya) Süduva (Litvanya) - Kızılyıldız (Sırbistan) Ararat-Armenia (Ermenistan) - AIK (İsveç) Astana (Kazakistan) - CFR Cluj (Romanya)

Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan)

Celtic (İskoçya) - Saraybosna (Bosna Hersek) Sheriff (Moldova) - Saburtalo (Gürcistan) F91 Dudelange (Lüksemburg) - Valletta (Malta) Partizani (Arnavutluk) - Karabağ (Azerbaycan) Slovan Bratislava (Slovakya) - Sutjeska (Karadağ) Linfield (Kuzey İrlanda) - Rosenborg (Norveç) Valur Reykjavik (İzlanda) - Maribor (Slovenya) Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti) - Riga (Letonya) The New Saints (Galler) - Ön eleme turunu kazanan takım HJK Helsinki (Finlandiya) - HB Torshavn (Faroe Adaları)

BATE Borisov (Belarus) - Piast Gliwice (Polonya)

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